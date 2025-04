🔴 Diretta, Francavilla-Casarano 0-1: secondo tempo

79′ GOOOOOOOOOL! SARANITI! Casarano in vantaggio! Saraniti si avventa su una palla vagante in area e con un tap-in vincente firma l’1-0 per i salentini!

70′ Ammonizione per il Francavilla a carico di Visconti.

66′ Sostituzione Francavilla: esce Coppola, entra Barone.

61′ Occasionissima Francavilla: Musumeci inventa sulla sinistra e serve Gentile, che per un soffio non riesce a deviare il pallone, terminato sul fondo a lato del palo.

57′ Punizione Casarano: ci prova Loiodice con palla che termina alta

51′ Contropiede Casarano: Loiodice vola sulla fascia sinistra e serve sul secondo palo Cajazzo, che colpisce di testa, ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia del portiere ospite.

46′ Iniziata la ripresa

SECONDOTEMPO

Intervallo

Fine primo tempo | Francavilla–Casarano 0-0: gara combattuta, con i padroni di casa più pericolosi, soprattutto in due occasioni con Tedesco, vera spina nel fianco della difesa salentina.

45+1′ Padroni di casa vicini al gol: Tedesco calcia dal limite dell’area, ma Fernandes si distende e compie un autentico miracolo, deviando il pallone in corner.

44′ Ancora ospiti in avanti: Milicevic prova la conclusione dal limite, ma il portiere del Francavilla blocca senza problemi.

43′ Occasione Casarano: tiro-cross insidioso di Cajazzo che attraversa tutta l’area, ma nessun attaccante riesce a trovare la deviazione vincente.

40′ Sostituzione Casarano: esce Versienti, costretto a lasciare il campo per infortunio; al suo posto entra Cerruti.

36′ Francavilla a un passo dal vantaggio: cross dalla sinistra per la testa di Tesco, che colpisce clamorosamente il palo!

23′ Francavilla in avanti: Visconti ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa.

21′ Casarano vicino al gol: Loiodice, servito da Cajazzo, va alla conclusione potente, ma il pallone sorvola la traversa di un soffio.

1′ Iniziata

 PRIMO TEMPOÂ

FRANCAVILLA-CASARANO 0-1 | 79′ Saraniti (C)

Francavilla (3-4-5-) Iannaccone; Pellegrini, Cibalia, Musemici; Musso, Visconti, Cipolla, Gentile, Annan, Gaye; Tedesco.

Casarano (3-4-3) Fernandes; Milicevic, Guastamacchia, Morales; Cajazzo, Teijo, D’Alena, Versienti: Ferrara, Loiodice, Malcore.

Arbitro: Salvatore Marco Testaì di Catania. Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Luca Gasparini di Macerata.Â

Ammoniti: 70′ Visconti (F)

Recupero: 1-0

