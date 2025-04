🔴 Diretta, Foggia-Messina 1-2: secondo tempo

88′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL MESSINA: escono Buchel e Garofalo, entrano Marino e Chiarella.

86′ SUSSULTO SICILIANO: tiro dalla distanza di Pedicillo che finisce di poco sopra la traversa.

85′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Orlando, entra Touho.

81′ DOPPIA SOSTITUZIONE MESSINA: escono Lia e Luciani, entrano Haveri e Costantino.

76′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Gala, entra Kiyine.

75′ SOSTITUZIONE MESSINA: esce Tordini, entra Pedicillo.

74′ CONCLUSIONE DEL MESSINA: cross in area per Petrucci, che controlla e scaglia un potente tiro, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

59′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Santaniello, entra Sarr.

46’Iniziata la ripresa

DOPPIA SOSTITUZIONE FOGGIA: escono Emmausso e Pazienza, entrano Zunno e Danzi.

SECONDO TEMPO

Intervallo

TERMINA IL PRIMO TEMPO: FOGGIA-MESSINA 1-2. Vantaggio momentaneo e meritato per gli ospiti, che hanno creato molte più occasioni pericolose rispetto al Foggia. I rossoneri hanno sofferto, soprattutto nei primi 25 minuti, in un clima ostile.

45+6′ GOOOOOOOOOLLLLL LUCIANI! DOPPIETTA PER LUI! FOGGIA-MESSINA 1-2! Nuovo assist di Garofalo per Luciani, che di testa deposita il pallone in rete, portando il Messina in vantaggio momentaneo.

45’2′ MESSINA PERICOLOSO: tiro improvviso di Tordini, ma la palla termina di poco a lato.

45+1′AMMONITO EMMAUSSO (FOGGIA): intervento in ritardo sulla palla, cartellino giallo per il giocatore.

45′ Assegnati sei minuti di recupero

45′ AMMONITO CRIMI (MESSINA): intervento in ritardo, cartellino giallo per il giocatore.

44′ AMMONITO BUCHEL (MESSINA): fallo a centrocampo che gli costa il cartellino giallo.

43′ ESPULSO INGROSSO (MESSINA): il giocatore siciliano viene espulso dalla panchina per proteste.

42′ AMMONITO SILVESTRO (FOGGIA): gioco pericoloso ai danni di un giocatore del Messina.

40′ GOOOOOOOOOOOOLLLLLL ORLANDO! FOGGIA-MESSINA 1-1! Erroraccio di Dumbrăvanu, Emmausso ne approfitta e serve Orlando, che calcia in porta e segna, regalando il pareggio alla squadra dauna.

38′ AMMONITO PAZIENZA (FOGGIA): intervento duro a centrocampo, l’arbitro estrae il cartellino giallo per il giocatore rossonero.

37′ PRIMA OCCASIONE PER IL FOGGIA: Orlando ruba palla a Gelli, entra in area di rigore e scaglia un sinistro che termina di poco a lato, sfiorando il palo.

26′ GOOOOOOOOLLLLLLL LUCIANI! FOGGIA-MESSINA 0-1! Inserimento di Garofalo per Luciani, che di testa anticipa Perina e porta in vantaggio la compagine siciliana.

24′ Si riparte

PARTITA MOMENTANEAMENTE SOSPESA: il match è stato interrotto a causa di intemperanze della tifoseria foggiana che hanno riversato in campo carta bianca in segno di protesta

15′ OSPITI VICINI AL GOL: lancio dalla destra per Luciani, che incredibilmente colpisce di testa da solo in area, ma Perina si supera ancora una volta con un ottimo intervento.

13′ ANCORA MESSINA AL TIRO: azione personale di Tordini, che calcia dalla distanza e sfiora il palo.

12′ INCREDIBILE AZIONE DEL MESSINA: cross dalla destra per la testa di Luciani, ma Perina compie un vero miracolo e devia la sfera con un grande intervento.

11′ AMMONITO LUCIANI (MESSINA): spinta in attacco dell’attaccante siciliano, l’arbitro non ha dubbi e lo sanziona con il cartellino giallo.

4′ MESSINA PERICOLOSO: azione sulla sinistra con un cross basso in area per Luciani, che per un soffio non riesce a deviare il pallone sotto porta.

1’Iniziata!

PRIMO TEMPO

FOGGIA-MESSINA 1-2 | 26′ Luciani (M) – 40′ Orlando (F) – 45+6′ Luciani (M)

Foggia (4-3-3): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Felicioli; Da Riva, Pazienza, Gala; Orlando, Santaniello, Emmausso. A disposizione: De Simone, De Lucia; Marzupio, Duțu, Parodi, Danzi, Kiyine, Zunno, Sarr, Touho, Brugognone. Allenatore: Luciano Zauri.

Messina (4-3-1-2): Krapikas; Lia, Gelli, Dumbravanu, Gyamfi; Crimi, Buchel, Garofalo; Petrucci; Luciani, Tordini. A disposizione: Curtosi; Ingrosso, Marino, Haveri, Chiarella, Mameli, Pedicillo, Vicario, Morichelli, Costantino. Allenatore: Antonio Gatto.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto ufficiale: Bruno Tierno di Sala Consilina

Ammoniti:

NOTE: Recupero: 6-0 Angoli: 0-4

