🔴 Diretta, Foggia-Messina 0-0: primo tempo

15′ OSPITI VICINI AL GOL: lancio dalla destra per Luciani, che incredibilmente colpisce di testa da solo in area, ma Perina si supera ancora una volta con un ottimo intervento.

13′ ANCORA MESSINA AL TIRO: azione personale di Tordini, che calcia dalla distanza e sfiora il palo.

12′ INCREDIBILE AZIONE DEL MESSINA: cross dalla destra per la testa di Luciani, ma Perina compie un vero miracolo e devia la sfera con un grande intervento.

11′ AMMONITO LUCIANI (MESSINA): spinta in attacco dell’attaccante siciliano, l’arbitro non ha dubbi e lo sanziona con il cartellino giallo.

4′ MESSINA PERICOLOSO: azione sulla sinistra con un cross basso in area per Luciani, che per un soffio non riesce a deviare il pallone sotto porta.

1’Iniziata!

 PRIMO TEMPOÂ

Foggia (4-3-3): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Felicioli; Da Riva, Pazienza, Gala; Orlando, Santaniello, Emmausso. A disposizione: De Simone, De Lucia; Marzupio, Duțu, Parodi, Danzi, Kiyine, Zunno, Sarr, Touho, Brugognone. Allenatore: Luciano Zauri.

Messina (4-3-1-2): Krapikas; Lia, Gelli, Dumbravanu, Gyamfi; Crimi, Buchel, Garofalo; Petrucci; Luciani, Tordini. A disposizione: Curtosi; Ingrosso, Marino, Haveri, Chiarella, Mameli, Pedicillo, Vicario, Morichelli, Costantino. Allenatore: Antonio Gatto.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto ufficiale: Bruno Tierno di Sala Consilina

Ammoniti:Â

NOTE: Recupero: 0-0 Angoli: 0-4

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author