🔴 Diretta, Foggia-Cavese 0-1: secondo tempo

79′ CAVESE: Due cambi per Maiuri. Dentro Marchisano per Pezzella e Sorrentino per Chiricò

78′ FOGGIA: Colpo di testa di Salines a lato

77′ FOGGIA: Grande occasione per i rossoneri con il cross di Zunno che trova Brugognone ma il colpo di testa dell’esterno trova la deviazione di Evangelisti

76′ CAVESE: Ancora ospiti pericolosi con il colpo di testa di Vigliotti di poco a lato

74′ CAVESE: Vitale prova il tiro a giro su imbeccata di Chiricò ma la sua conclusione è imprecisa

71′ FOGGIA: Doppio cambio per Zauri. Dento Brugognone e Kiyine per Gala e Touho

64′ CAVESE: Secondo cambio per Maiuri. Dentro Rizzo al posto di Rossi

61′ FOGGIA: Grande chance per i rossoneri con il cross di Zunno che trova Tuoho, sul cui tiro si oppone Lamberti

59′ CAVESE: Ammonito Vigliotti per fallo su De Lucia

59′ CAVESE: Pezzella ci prova dall’interno dell’area ma Salines respinge in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il colpo di testa di Saio è centrale

55′ CAVESE: Ospiti vicini al raddoppio con Vigliotti, murato da De Lucia da posizione ravvicinata

54′ FOGGIA: Va al tiro anche Tascone ma il suo tentativo è impreciso

53′ FOGGIA: Ci riprova Emmausso, anche questa volta con poca fortuna

51′ FOGGIA: Emmausso strozza troppo il tiro e non inquadra lo specchio della porta

46′ Comincia la ripresa con tre cambi. Nel Foggia, Da Riva e Zunno rilevano Danzi e Orlando, mentre nella Cavese Vigliotti subentra a Verde

+SECONDO TEMPO+

45’+2′ Termina qui la prima frazione di gioco. Ospiti in vantaggio grazie alla rete di Verde

45′ Concessi 2′ di recupero

45′ CAVESE: Il cross di Chiricò pesca Fella all’interno dell’are ma il numero 10 dei campani non riesce a calibrare bene il suo colpo di testa

41′ FOGGIA: Tentativo di Gala con il mancino ma il centrocampista dei rossoneri è poco coordinato e il pallone termina sul fondo

39′ CAVESE: Chiricò con il destro dal limite dell’area che però non impensierisce De Lucia

30′ CAVESE: Fella lascia partire il tiro dai 25 metri ma la sfera termina alta

29′ CAVESE: Ancora un altro tentativo di Chiricò, ancora De Lucia a tenere a galla i suoi rifugiandosi in corner

26′ CAVESE: Chiricò prova il mancino ma De Lucia allontana

25′ FOGGIA: Orlando cerca il gol olimpico dalla bandierina ma Lamberti riesce a deviare in angolo

23′ CAVESE: Al termine di un’azione concitata, Pezzella prova la conclusione dal vertice dell’area di rigore ma non inquadra lo specchio della porta

22′ FOGGIA: Ammonito Parodi per fallo su Fella

20′ CAVESE: Tiro debole e centrale di Chiricò, bloccato senza patemi da Lamberti

16′ FOGGIA: Sinistro velenoso di Orlando respinto in tuffo da Lamberti

13′ FOGGIA: I rossoneri accennano la reazione con il cross di Emmausso per Gala allontanato tempestivamente da Lamberti

10′ CAVESE IN VANTAGGIO! Sull’angolo di Pezzella, Verde anticipa Parodi e beffa De Lucia. Ospiti in vantaggio allo ‘Zaccheria’

9′ CAVESE: Chiricò ci prova dalla distanza, De Lucia risponde presente e devia in corner

8′ CAVESE: Errore di Salines che apre il campo a Sannipoli ma il traversone del centrocampista dei campani non pesca alcun compagno

4′ CAVESE: Primo squillo del match ad opera di Verde, il cui tentativo viene murato in angolo da un difensore rossonero . Fallo in attacco sugli sviluppi del corner successivo

1′ Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo di Riccardo Agabio, ex vicepresidente del CONI, comincia il match dello ‘Zaccheria’

+PRIMO TEMPO+

Foggia-Cavese 0-1: 10′ Verde

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli; Tascone, Danzi (Dal 46′ Da Riva), Gala (Dal 71′ Kiyine); Orlando (Dal 46′ Zunno), Emmausso, Touho (Dal 71′ Brugognone). A disposizione: Perina, De Simone, Camigliano, Marzupio, Pazienza. All: Zauri

CAVESE (3-5-2): Lamberti; Evangelisti, Peretti, Saio; Vitale, Sannipoli, Pezzella (Dal 79′ Marchisano), Fella, Rossi (Dal 65′ Rizzo); Chiricò (Dal 79′ Sorrentino), Verde (Dal 46′ Vigliotti). A disposizione: Boffelli, Di Somma, Konate, Marranzino, Piana, Diarrassouba, Citarella, Barone. All: Maiuri

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina. Assistenti: Diego Peloso di Nichelino e Nidaa Hader di Ravenna. Quarto Ufficiale: Francesco Scarati di Termoli.

Angoli: 7-5

Ammoniti: Parodi (F), Vigliotti (C)

Recuperi: 2′

