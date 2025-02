🔴 Diretta, Crotone-Potenza 0-0: primo tempo

RISULTATO PARZIALE: CROTONE – POTENZA (1-0)

36′ Oviszach è bravo a girarsi in un fazzoletto a centro area ma calcia alto sulla traversa

34′ ammonito Siatounis (P)

25′ RETE CROTONE: cross dalla destra di Vitale, sponda di Oviszach, Tumminello lasciato solo in area batte di testa Alastra per il vantaggio dei padroni di casa

18′ Potenza pericoloso con Petrungaro che su cross dalla destra, di testa, non trova lo specchio della porta

15′ Rosafio, da posizione defilata, calcia sull’esterno della rete ma l’attaccante rossoblĂą viene sorpreso in posizione di fuorigioco

11′ prima occasione Potenza con Caturano che prova un pallonetto che termina alto sulla traversa

8′ conclusione dalla distanza di Giron: Alastra para in presa bassa in due tempi

4′ punizione Crotone dai venticinque metri: Tumminello calcia di sinistro direttamente in porta con il pallone che va vicinissimo all’incrocio dei pali

1′ gara iniziata

+ PRIMO TEMPO +Â

Per la prima volta da inizio stagione il Potenza di Pietro De Giorgio scende in campo con due sconfitte alle spalle (Cerignola e Trapani) con l’obbiettivo, quindi, di rialzarsi e riprendere l’ottima striscia di risultati utili consecutivi lontani dalle mura amiche del “Viviani” (10) interrotta proprio dall’ultima trasferta in terra siciliana. 4-3-3 per i lucani che ritrovano Felippe in regia, 4-2-3-1 per Emilio Longo che lascia in panchina uno dei grandi ex della gara: Iacopo Murano.

Crotone, sabato 8 febbraio 2025, ore 17.30, stadio “E. Scida”: 26a Giornata Campionato Serie C – Girone C

CROTONE (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius; Oviszach, Tumminello, Vitale; Gomez.

A disp.: D’Alterio, Martino, Piras, Stronati, Murano, Armini, Cantisani, Ricci, Groppelli, Cocetta, Rispoli, Schirò, Silva, Vilardi.

All.: Longo

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia, Rillo; Castorani, Felippe, Siatounis; Rosafio, Caturano, Petrungaro.

A disp.: Cucchietti, Galiano, Ferro, D’Auria, Milesi, Selleri, VAlisena, Mazzeo, Schimmenti, Erradi, Bachini, Burgio, Landi.

All.: De Giorgio

ARBITRO: Leone di Barletta

Guardalinee: Morea e Cadirola

Quarto Uomo: Vergaro

MARCATORI: 25′ Tumminello

ESPUSLI:

AMMONITI: Siatounis (P)

NOTE:

Angoli: 0 – 1

Recupero: ‘ pt – ‘ st

