🔴 Diretta, Cittadella-Bari 3-1: secondo tempo

87′ BARI: Ammonito Pereiro per fallo su Rabbi

81′ TRIS DEL CITTADELLA! Cross di Rabbi per l’accorrente Pandolfi che anticipa Mantovani e allunga le distanze

79′ BARI: Pereiro prende il posto di Maiello

72′ GOL ANNULLATO AL BARI! Pareggio di Lasagna negato dal direttore di gara per un fallo di mano di Maggiore

74′ CITTADELLA: Punizione alta di Salvi

72′ BARI: Maggiore prende il posto di Oliveri

68′ CITTADELLA: Esce uno stremato Palmieri per D’Alessio

67′ CITTADELLA: Pandolfi prende il posto di Okwonkwo

66′ VANTAGGIO DEL CITTADELLA! Lo sigla Palmieri anticipando Pucino su cross di Salvi. Ammonito l’autore del gol per essersi tolto la maglia nell’esultanza

62′ CITTADELLA: Conclusione smorzata di Palmieri raccolta facilmente da Pissardo

59′ BARI: Doppio cambio offensivo per i biancorossi. Fuori Bonfanti e Favilli, dentro Novakovich e Lasagna

58′ BARI: Ammonito Favilli per fallo su Angeli

55′ BARI: Ammonito Maiello per proteste

48′ CITTADELLA: Padroni di casa ancora pericolosi su corner con Rabbi che aveva trovato il gol del raddoppio. Tutto inutile, però: il direttore di gara rileva un fallo su Pucino e annulla la rete del 2-1

47′ PAREGGIO IMMEDIATO DEL CITTADELLA! Rabbi risolve una mischia in area siglando l’1-1 con un tap-in

46′ La ripresa comincia con un cambio per il Cittadella: fuori Tessiore, dentro Rabbi

+SECONDO TEMPO+

45’+1′ Termina qui la prima frazione di gioco. Biancorossi in vantaggio grazie alla rete di Favilli. Da segnalare anche la traversa colpita da Oliveri

45′ Concesso 1′ di recupero

38′ TRAVERSA DEL BARI! Destro a giro di Oliveri che si infrange sul legno

35′ CITTADELLA: Reazione dei padroni di casa affidata al mancino alto di Carissoni

31′ BARI IN VANTAGGIO! Flipper nell’area di rigore granata con la palla che arriva a Dorval, il quale mette in mezzo un traversone rasoterra raccolto da Favilli in estirada per la rete del vantaggio

30′ CITTADELLA: Traversone di Pavan per Okwonkwo che però non riesce ad imprimere forza al pallone. Pissardo blocca centrale

25′ BARI: Incursione centrale di Falletti che lascia partire il destro rasoterra dal limite dell’area ma la sfera termina di poco a lato

23′ CITTADELLA: Palmieri prova a girarsi nello stretto ma il suo tiro è impreciso

21′ BARI: Cross di Dorval per il colpo di testa di Favilli che però non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta difesa da Kastrati

18′ CITTADELLA: Tentativo di Carissoni che si spegne sul fondo

15′ BARI: Gran cross di Falvilli per l’accorrente Lella, il cui colpo di testa viene bloccato da Kastrati

12′ CITTADELLA: Padroni di casa ancora al tiro con Amatucci, facilmente controllato da Pissardo

11′ CITTADELLA: Mancino di Palmieri dalla distanza ma la sfera termina alta

8′ CITTADELLA: Cross di Pavan per Tronchin ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta

6′ CITTADELLA: Ammonito Salvi per fallo su Falletti

3′ BARI: Subito pericolosi i biancorossi con Favilli che si ritrova a tu per tu con Kastrati. Provvidenziale la deviazione dell’estremo difensore granata

1′ Partiti. I padroni di casa muovono il primo possesso del match

+PRIMO TEMPO+

CITTADELLA-BARI 3-1: 31′ Favilli (B), 47′ Rabbi (C), 66′ Palmieri (C), 81′ Pandolfi (C)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Angeli, Amatucci, Capradossi, Tronchin, Tessiore (Dal 46′ Rabbi), Carissoni, Pavan, Okwonkwo (Dal 67′ Pandolfi), Palmieri (Dal 68′ D’Alessio). A disp.: Cardinali, Maniero, Casolari, Matino, Desogus, Vita, Voltan, Piccinini, Sanogo. All. A. Dal Canto

Bari (3-5-2): Pissardo, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri (Dal 72′ Maggiore), Lella, Maiello (Dal 79′ Pereiro), Falletti, Dorval, Bonfanti (Dal 59′ Novakovich), Favilli (Dal 59′ Lasagna). A disp.: De Lucci, Marfella, Tripaldelli, Favasuli, Simic, Obaretin, Saco. All. D. Migliaccio (mister Longo squalificato)

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Francesca Di Monte di Chieti e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Quarto Ufficiale: Andrea Zoppi di Firenze. VAR: Manuel Volpi di Arezzo. AVAR: Andrea Colombo di Como.

Angoli: 2-3

Ammoniti: Salvi, Palmieri (C), Maiello, Favilli, Pereiro (B)

Recuperi: 1′.

