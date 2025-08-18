🔴 Diretta, Cerignola-Verona 0-1: secondo tempo

54′ GOOOOOL VERONA! BRADARIĆ PORTA IN VANTAGGIO I VENETI! Il croato raccoglie un pallone al limite dell’area e scarica un destro rasoterra all’angolino, imparabile per Greco.
53′ Verona al tiro: ci prova ancora Giovane per gli ospiti, ma Greco devia in calcio d’angolo.
49′ Verona pericoloso con una doppia conclusione: prima ci prova Giovane dalla distanza, respinge Greco; sulla ribattuta Cham calcia, ma la palla termina di poco a lato.
46′ Iniziata la seconda frazione di gioco
+ SECONDO TEMPO +
45+4′ Termina il primo tempo. Cerignola-Verona 0-0
45+3′ Cerignola al tiro: ci prova Cretella dalla distanza, ma Montipò è attento e blocca in presa bassa.
45′ Saranno 4 i minuti di recupero
43′ Ammonito Cuppone per il Cerignola
35′ Cerignola pericolosissimo: cross dalla trequarti di Ligi per Coccia, che si inserisce in area e prova un tiro-cross insidioso. Montipò è attento e devia in calcio d’angolo.
32′ Ospiti pericolosi: D’Orazio perde palla a centrocampo e innesca il contropiede del Verona, che va al tiro dal limite dell’area con Serdar, ma Greco devia e sventa la minaccia.
16′ Squillo del Verona: azione personale di Mosquera, che va al tiro e sfiora il palo.
12′ Verona in avanti: cross insidioso di Cham, con Greco che esce in alto e allontana il pallone.
9′ Sostituzione per il Verona: esce l’infortunato Valentini, entra Bradarić.
2′ Cerignola al tiro: Emmausso parte in contropiede, brucia in velocità Núñez e conclude, ma la palla viene parata agevolmente da Montipò.
1’Iniziata!
+ PRIMO TEMPO +
CERIGNOLA-VERONA 0 – 1 | 54′ Bradaric (V)
Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Ligi, Cocorocchio, Visentin; Russo, Coccia, Moreso, Cretella, D’Orazio; Cuppone, Emmausso. A disposizione: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, Sainz-Maza, Spaltro, Ingrosso, Ruggiero, Parlato. All. Vincenzo Maiuti
Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Oyegoke, Valentini; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perillim Magro, Perez, Sarr, (8’Bradaric) , Livramento, Pontes, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Lambourde-Frontier, Ajayi, Mitrovic. All. Paolo Zanetti
Arbitro: Luca Massimi. Assistenti: Stefano Galimberti e Mattia Regattieri. Quarto ufficiale: Ivano Pezzuto. Var: Luigi Nasca. Avar: Stefano Del Giovane
Ammoniti: 43′ Cuppone (C)
NOTE: Recupero: 4-0 Angoli: 3-3
