🔴 Diretta, Cerignola-Turris: primo tempo 2-0

32′ TURRIS PERICOLOSISSIMA: Trotta lavora un bel pallone al limite dell’area e serve Armiento che con un sinistro forte impesierisce l’impeccabile Greco che respinge.

24′ Ammonito Gonnelli del Cerignola per fallo da dietro a centrocampo

20′ CERIGNOLA VICINO ALLA TERZA RETE: corner di Achik per la testa di Tascone che colpisce la traversa.

12′ GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL D’ANDREA!!!!! CERIGNOLA-TURRIS 2-0! Salvemini ricambia il favore a D’Andrea servendo l’assist al fantasista che raddoppia. Tutto molto facile per il Cerignola!

9′ GOOOOOOOOOLLLLLLL SALVEMINI!!!!!!!!! CERIGNOLA-TURRIS 1-0! Assist di D’Andrea per Salvemini che sotto porta non perdona e porta in vantaggio la squadra pugliese

1′ Iniziata!

PRIMO TEMPO

CERIGNOLA – TURRIS 2 – 0 | 9′ Salvemini (C) – 12′ D’Andrea (C)

CERIGNOLAÂ (3-4-2-1):Â Greco; Visentin, Martinelli, Gonnelli; Bianchini, Tascone, Paolucci, Russo, Achik, D’Andrea; Salvemini A disposizione: Saracco, Fares, Coccia, Ligi, Santarcangelo, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Romano, McJannett, Nicolao, Ianzano, Carrozza, Volpe. All. Raffaele

Turris (4-3-3): Iuliano; Boli, Desiato, Imparato, Porro; Pugliese, Morrone, Armiento; Giannone, Trotta, Nocerino A disposizione: Fallani, Suppa, Centro, Francese, Giglio, Casacchia, Pisacane, Sabatino, D’Ambrosio. All. Iuliano

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo. Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno e Tommaso Mambelli di Cesena. Quarto ufficiale: Daniele Aronne di Roma 1

AMMONITI: 24′ Gonnelli (C)

NOTE: Recuperi 0-0 / Angoli0 2-0

