🔴 Diretta, Cerignola-Picerno 1-2: secondo tempo

80′ Audace pericolosa in area avversaria: tiro di D’Orazio rimpallato da Cretella, poi interviene Russo che mette in mezzo un cross basso che attraversa tutta l’area piccola, senza che nessuno riesca a deviare in rete.
78′ Padroni di casa al tiro: cross di Russo per Emmausso, che si coordina in mezza rovesciata, ma Summa blocca senza difficoltà
74′ Sostituzione Cerignola: esce Cocorocchio, entra Spaltro
67′ Picerno insidioso su punizione: Maiorino calcia a giro, ma Greco è attento e respinge con i pugni in calcio d’angolo.”
64′ Sostituzione Cerignola: esce Moreso, entra Sainz-Maza
64′ Sostituzione Picerno: esce Energe, entra Cardoni
62′ Ammonito per il Cerignola: fallo tattico di Vitale
61′ Incredibile azione dell’Audace: D’Orazio lavora benissimo un pallone sulla sinistra e serve un cross perfetto per la testa di Cuppone. Colpo sicuro, ma Summa compie un autentico miracolo con un grande riflesso, deviando in angolo.
57′ Padroni di casa pericolosi: Cross teso dalla sinistra per Russo, che calcia al volo sul secondo palo: palla fuori di un soffio
55′ Sostituzione Picerno: esce Bocic, entra Maiorino
52′ Cerignola pericoloso: punizione dalla destra battuta da Cretella, colpo di testa di Visentin con la palla che termina di poco sopra la traversa.
50′ Picerno vicino al gol: contropiede di Abreu, che serve in profondità Energe. L’attaccante si presenta a tu per tu con Greco, ma spreca clamorosamente una ghiotta occasione.
48′ Ammonito per il Picerno: fallo di Bianchi su Cretella
46′ Inizia la ripresa!
46′ Sostituzione Cerignola: esce Ruggiero, entra Vitale
INTERVALLO
45+2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: Cerignola-Picerno 1-2. Gara divertente, ricca di capovolgimenti di fronte. Si prospetta un secondo tempo emozionante. A tra poco!
45+1′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL PICERNO!!!! ABREU!!!!! Assist al bacio di Esposito, tocco delicato ma letale di Abreu che firma il suo primo gol tra i professionisti, portando in vantaggio la sua squadra per 1-2.
45′ Saranno due i minuti di recupero
41′ GOOOOOOOOOLLLLLLL CERIGNOLA!!! CUPPONE!!! Inserimento dalla destra e cross basso di Russo, che trova Cuppone pronto in area di rigore a depositare il pallone in rete per il momentaneo pareggio.
39′ Ospiti pericolosi: cross da sulla destra di Salvo per Abreu che svetta di testa con palla che termina di poco alta sulla traversa
38′ Ammonito per il Picerno: fallo di Maselli su Cocorocchio
37′ Cerignola al tiro: scambio stretto tra Emmausso e Cuppone, con quest’ultimo che calcia ma la palla viene deviata di poco sopra la traversa da un difensore avversario
32′ Squillo del Picerno: Esposito, servito da Energe, si fa largo tra i difensori del Cerignola e va al tiro, ma la palla sorvola la traversa.
31′ Cerignola: card non utilizzata da Vincenzo Maiuri. Il gioco può proseguire regolarmente
30′ Gialloblù in fase offensiva: scambio tra Ruggiero e Cocorocchio, con quest’ultimo che va al tiro, ma la palla termina alta. Episodio dubbio, possibile intervento del Football Video Support: vediamo se Maiuri deciderà di giocarsi la sua card.
20′ Ancora Cerignola in attacco: punizione battuta dalla destra, Emmausso svetta di testa, ma la palla sorvola di poco la traversa della porta difesa da Summa.
17′ Audace a un passo dal pareggio: punizione perfetta di Emmausso che sfiora il palo, con la palla che termina di poco sul fondo.
10′ Cerignola in avanti: sugli sviluppi di un corner, Moreso prova il tiro dalla distanza, ma la palla sfila di poco a lato.”
9′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL PICERNO! ENERGE! Clamoroso errore di Stefano Greco, che sbaglia il passaggio e regala palla a Energe. L’attaccante, con un tiro a giro da fuori area, batte il portiere e porta in vantaggio i lucani!”
5′ Padroni di casa a un passo dal gol: Emmausso, in area di rigore, riesce a calciare nonostante l’equilibrio precario. Con Summa battuto, è Salvo a salvare miracolosamente sulla linea.”
4′ Cerignola al tiro: D’Orazio riceve palla sulla sinistra, si accentra e conclude a rete. Summa si distende e devia in calcio d’angolo. Primo squillo dell’Audace.
1′ Iniziata!
CERIGNOLA-PICERNO 1 – 2 | 9′ Energe (P) – 41′ Cuppone (C) – Abreu (P)
Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Cocorocchio; Russo, Cretella, Moreso, Ruggiero, D’Orazio; Emmausso, Cuppone. A disposizione: Rizzuto, Fares, (46’Vitale), Ntampizas, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, (64’Sainz-Maza), (74’Spaltro), Ingrosso, Coccia, Parlato. All. Vincenzo Maiuri
Picerno (4-2-3-1): Summa; Salvo, Prison, Granata, Perri; Maselli, Bianchi; Energe, Bocic, Esposito; Abreu. A disposizione: Esposito, Cortese, Marino, Santarcangelo, (55’Maiorino), Vimercati, Santaniello, Djibril, (64’Cardoni). All. Claudio De Luca
Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto ufficiale: Gabriele Todaro di Lecce.
Ammoniti : 38′ Maselli (P) – 48′ Bianchi (P) – 62′ Vitale (C)
NOTE: Recupero: 2-0 Angoli: 6-3
potrebbe interessarti anche
L’ex Taranto Sergio Contessa all’Erchie
Casarano-Trapani, le pagelle dei rossazzurri: Chiricò brilla ancora
Potenza, idea Bruschi in caso di partenza di Caturano
Le pagelle del Bari: brilla Rao, Moncini da rivedere
Giugliano – Potenza (2-3), le pagelle: Caturano determinante
Taranto, arrivano tre nuovi rinforzi per Danucci