🔴 Diretta, Cerignola-Picerno 1-2: secondo tempo

Anthony Carrano 25 Agosto 2025
80′ Audace pericolosa in area avversaria: tiro di D’Orazio rimpallato da Cretella, poi interviene Russo che mette in mezzo un cross basso che attraversa tutta l’area piccola, senza che nessuno riesca a deviare in rete.

78′ Padroni di casa al tiro: cross di Russo per Emmausso, che si coordina in mezza rovesciata, ma Summa blocca senza difficoltà

74′ 🔄 Sostituzione Cerignola: esce Cocorocchio, entra Spaltro

67′ Picerno insidioso su punizione: Maiorino calcia a giro, ma Greco è attento e respinge con i pugni in calcio d’angolo.”

64′ 🔄 Sostituzione Cerignola: esce Moreso, entra Sainz-Maza

64′ 🔄 Sostituzione Picerno: esce Energe, entra Cardoni

62′ 🟨 Ammonito per il Cerignola: fallo tattico di Vitale

61′ Incredibile azione dell’Audace: D’Orazio lavora benissimo un pallone sulla sinistra e serve un cross perfetto per la testa di Cuppone. Colpo sicuro, ma Summa compie un autentico miracolo con un grande riflesso, deviando in angolo.

57′ Padroni di casa pericolosi: Cross teso dalla sinistra per Russo, che calcia al volo sul secondo palo: palla fuori di un soffio

55′ 🔄 Sostituzione Picerno: esce Bocic, entra Maiorino

52′ Cerignola pericoloso: punizione dalla destra battuta da Cretella, colpo di testa di Visentin con la palla che termina di poco sopra la traversa.

50′ Picerno vicino al gol: contropiede di Abreu, che serve in profondità Energe. L’attaccante si presenta a tu per tu con Greco, ma spreca clamorosamente una ghiotta occasione.

48′ 🟨 Ammonito per il Picerno: fallo di Bianchi su Cretella

46′ Inizia la ripresa!

46′ 🔄 Sostituzione Cerignola: esce Ruggiero, entra Vitale

INTERVALLO

45+2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: Cerignola-Picerno 1-2. Gara divertente, ricca di capovolgimenti di fronte. Si prospetta un secondo tempo emozionante. A tra poco!

45+1′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL PICERNO!!!! ABREU!!!!! Assist al bacio di Esposito, tocco delicato ma letale di Abreu che firma il suo primo gol tra i professionisti, portando in vantaggio la sua squadra per 1-2.

45′ Saranno due i minuti di recupero

41′ GOOOOOOOOOLLLLLLL CERIGNOLA!!! CUPPONE!!! Inserimento dalla destra e cross basso di Russo, che trova Cuppone pronto in area di rigore a depositare il pallone in rete per il momentaneo pareggio.

39′ Ospiti pericolosi: cross da sulla destra di Salvo per Abreu che svetta di testa con palla che termina di poco alta sulla traversa

38′🟨 Ammonito per il Picerno: fallo di Maselli su Cocorocchio

37′ Cerignola al tiro: scambio stretto tra Emmausso e Cuppone, con quest’ultimo che calcia ma la palla viene deviata di poco sopra la traversa da un difensore avversario

32′ Squillo del Picerno: Esposito, servito da Energe, si fa largo tra i difensori del Cerignola e va al tiro, ma la palla sorvola la traversa.

31′ Cerignola: card non utilizzata da Vincenzo Maiuri. Il gioco può proseguire regolarmente

30′ Gialloblù in fase offensiva: scambio tra Ruggiero e Cocorocchio, con quest’ultimo che va al tiro, ma la palla termina alta. Episodio dubbio, possibile intervento del Football Video Support: vediamo se Maiuri deciderà di giocarsi la sua card.

20′ Ancora Cerignola in attacco: punizione battuta dalla destra, Emmausso svetta di testa, ma la palla sorvola di poco la traversa della porta difesa da Summa.

17′ Audace a un passo dal pareggio: punizione perfetta di Emmausso che sfiora il palo, con la palla che termina di poco sul fondo.

10′ Cerignola in avanti: sugli sviluppi di un corner, Moreso prova il tiro dalla distanza, ma la palla sfila di poco a lato.”

9′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL PICERNO! ENERGE! Clamoroso errore di Stefano Greco, che sbaglia il passaggio e regala palla a Energe. L’attaccante, con un tiro a giro da fuori area, batte il portiere e porta in vantaggio i lucani!”

5′ Padroni di casa a un passo dal gol: Emmausso, in area di rigore, riesce a calciare nonostante l’equilibrio precario. Con Summa battuto, è Salvo a salvare miracolosamente sulla linea.”

4′ Cerignola al tiro: D’Orazio riceve palla sulla sinistra, si accentra e conclude a rete. Summa si distende e devia in calcio d’angolo. Primo squillo dell’Audace.

1′ Iniziata!

CERIGNOLA-PICERNO 1 – 2 | 9′ Energe (P) – 41′ Cuppone (C) – Abreu (P)

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Cocorocchio; Russo, Cretella, Moreso, Ruggiero, D’Orazio; Emmausso, Cuppone. A disposizione: Rizzuto, Fares, (46’Vitale), Ntampizas, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, (64’Sainz-Maza), (74’Spaltro), Ingrosso, Coccia, Parlato. All. Vincenzo Maiuri

Picerno (4-2-3-1): Summa; Salvo, Prison, Granata, Perri; Maselli, Bianchi; Energe, Bocic, Esposito; Abreu. A disposizione: Esposito, Cortese, Marino, Santarcangelo, (55’Maiorino), Vimercati, Santaniello, Djibril, (64’Cardoni). All. Claudio De Luca

Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto ufficiale: Gabriele Todaro di Lecce.

Ammoniti : 38′ Maselli (P) – 48′ Bianchi (P) – 62′ Vitale (C)

NOTE: Recupero: 2-0 Angoli: 6-3

