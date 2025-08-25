🔴 Diretta, Cerignola-Picerno 0-1: primo tempo

9′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL PICERNO! ENERGE! Clamoroso errore di Stefano Greco, che sbaglia il passaggio e regala palla a Energe. L’attaccante, con un tiro a giro da fuori area, batte il portiere e porta in vantaggio i lucani!”
5′ Padroni di casa a un passo dal gol: Emmausso, in area di rigore, riesce a calciare nonostante l’equilibrio precario. Con Summa battuto, è Salvo a salvare miracolosamente sulla linea.”
4′ Cerignola al tiro: D’Orazio riceve palla sulla sinistra, si accentra e conclude a rete. Summa si distende e devia in calcio d’angolo. Primo squillo dell’Audace.
1′ Iniziata!
+ PRIMO TEMPO +
CERIGNOLA-PICERNO
Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Cocorocchio; Russo, Cretella, Moreso, Ruggiero, D’Orazio; Emmausso, Cuppone. A disposizione: Rizzuto, Fares, Vitale, Ntampizas, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, Sainz-Maza, Spaltro, Ingrosso, Coccia, Parlato. All. Vincenzo Maiuri
Picerno (4-2-3-1): Summa; Salvo, Prison, Granata, Perri; Maselli, Bianchi; Energe, Bocic, Esposito; Abreu. A disposizione: Esposito, Cortese, Marino, Santarcangelo, Maiorino, Vimercati, Santaniello, Djibril, Cardoni. All. Claudio De Luca
Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto ufficiale: Gabriele Todaro di Lecce.
Ammoniti :
NOTE: Recupero: 0-0 Angoli: 1-1
