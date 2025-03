🔴 Diretta, Cerignola-Monopoli 1-0: secondo tempo

90+9 FINITA!!! CERIGNOLA-MONOPOLI 1-0: la decide Cuppone al 89º minuto.

95+1′ INCREDIBILE MONOPOLI: il portiere del Cerignola esce male e serve Pace, che inventa un tiro-cross. Martinelli salva miracolosamente il risultato sulla linea.

90′ L’arbitro decreta 7 minuti di recupero

89′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL CERIGNOLA!!! CUPPONE, CUPPONE, CUPPONE!!! Un rimpallo favorisce l’attaccante cerignolano, che entra al limite dell’area e sfodera un destro sul quale Vitale può solo toccare, con la palla che va in rete. Per Cuppone, una rete importante dopo un anno tormentato da infortuni.

78′ SOSTITUZIONE MONOPOLI: esce Valenti, entra Cristallo.

78′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Romano, entra Gonnelli.

76′ IL CERIGNOLA SI PORTA IN AVANTI: colpo di testa da parte di Nicolao, con la palla parata in sicurezza da Vitale.

75′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Achik, entra Nicolao.

74′ MONOPOLI A UN PASSO DALLA RETE: cross di Calvano dalla destra per Grandolfo, che, solo davanti al portiere, colpisce di testa con la palla che fa la barba al palo e termina di pochissimo al lato.

72′ IL MONOPOLI RECRIMINA: contatto in area di rigore tra Martinelli e Yeboah, con quest’ultimo che cade a terra. L’arbitro decide di far proseguire, ma è un episodio da rivedere alla moviola.

71′ OCCASIONE PER I GIALLOBLÙ: Sainz-Maza serve con un passaggio filtrante Cuppone, che va al tiro, con la palla che termina alta.

68′ DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI: escono Miranda e Bruschi, entrano Bizzotto e Yeboah.

67′ CERIGNOLA IN AVANTI: sugli sviluppi di un angolo, la palla arriva a Achik, che tenta il tiro a giro, terminando tra le braccia del portiere del Monopoli.

62′ AMMONITO BRUSCHI per il Monopoli: contrasto aereo con Visentin, che ha la peggio a causa di una manata involontaria dell’attaccante cerignolano, il quale viene sanzionato con il cartellino giallo.

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI: escono De Risio e Falzerano, entrano Calvano e Battocchio.

59′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Bianchini, entra Sainz-Maza.

57′ AMMONITO BIANCHINI per il Cerignola: fallo in scivolata in ritardo a centrocampo su Greco.

49′ AMMONITO CUPPONE per il Cerignola: segna con la mano, l’arbitro annulla la rete e sanziona l’attaccante con il cartellino giallo.

46′ Iniziato il secondo tempo

DOPPIA SOSTITUZIONE IN CASA CERIGNOLA: escono Volpe e Russo, entrano McJannet e Cuppone.

SECONDO TEMPO

INTERVALLO

45+3 FINITO IL PRIMO TEMPO: CERIGNOLA-MONOPOLI 0-0. Parte della gara caratterizzata da poche occasioni, ma da tanto agonismo, soprattutto in mezzo al campo. Un paio di occasioni per parte e risultato giusto al momento. A tra poco con le emozioni del secondo tempo.

45+1′ AMMONITO CAPOMAGGIO per il Cerignola: contrasto duro a centrocampo e cartellino giallo per il centrocampista.

45′ L’arbitro decreta 3 minuti di recupero.

45′ CERIGNOLA VICINISSIMO ALLA RETE: errore clamoroso di Falzerano, che sbaglia un retropassaggio e serve di fatto Achik. Quest’ultimo, solo davanti a Vitale, viene ipnotizzato dal portiere monopolitano, che gli sbarrà la strada del gol deviando il pallone in corner.

41′ AMMONITO SALVEMINI per il Cerignola: scontro in area con un difensore del Monopoli, che ha la peggio, cadendo a terra.

39′ IL CERIGNOLA RISPONDE: azione personale di Achik, che prova il tiro, con la palla che termina di molto al lato.

38′ ANCORA MONOPOLI AL TIRO: destro fulminante di Grandolfo, con Greco che si tuffa e respinge in presa bassa.

37′ ALTRA CHANCE PER GLI OSPITI: assist perfetto di Miceli per Bruschi, che, solo davanti a Greco, alza la palla tentando il gol con un pallonetto che termina alto.

31′ MONOPOLI PERICOLOSO: contropiede degli ospiti con un cross dalla destra che arriva a Pace, il quale, in area di rigore, al volo sfodera un tiro che termina di poco alto. È la prima vera occasione della gara.

29′ TIMIDO TENTATIVO DEI PADRONI DI CASA: destro debole da fuori area di Volpe, con la sfera che termina al lato senza recare grossi problemi.

15′ AMMONITO MIRANDA per il Cerignola: fallo del difensore, che con una manata blocca la discesa di Achik sulla corsia di destra

10′ PRIMO SQUILLO DEL CERIGNOLA: su un contropiede dei padroni di casa, Achik prende il pallone e, dal limite dell’area, prova con il sinistro, ma la palla termina alta.

1′ Iniziata!

PRIMO TEMPO

CERIGNOLA-MONOPOLI | 1-0 | 89′ Cuppone

CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Bianchini, Capomaggio, Volpe, Russo; Achik, Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Santarcangelo, D’Andrea, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, McJannet, Cuppone, Nicolao, Ianzano, Carrozza All. Giuseppe Raffaele

MONOPOLI ( 3-5-2): Vitale; Miranda, Miceli, Viteritti; Valenti, De Risio, Falzerano, Greco, Pace; Bruschi; Grandolfo. A disposizione: Albertazzi, Bizzotto, Pellegrini, Battocchio, Cristallo, Virgilio, Scipione, Calvano, Contessa, Cheikh, Yeboah, Cellamare. All. Alberto Colombo

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli; assistenti Consonni/Spagnolo. Quarto uomo Valerio Pezzopane di L’Aquila

AMMONITI: 15′ Miranda (M) – 41′ Salvemini (C) – 45+1 Capomaggio (C) – 48′ Cuppone (C) – 57′ Bianchini (C) – 62′ Bruschi (M)

NOTE: Recupero: 3-7 Angoli: 9-1

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author