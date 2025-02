🔴 Diretta Cerignola-Catania: secondo tempo 2-0

72’ANCORA CERIGNOLA IN AVANTI: discesa superlativa di Russo sulla sinistra che arriva vicino alla rete, passaggio in mezzo per Salvemini che viene anticipato,

71′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Paolucci, entra Bianchini

69′ GOOOOOOOOOOOOLLLLLL CAPOMAGGIO GOL STUPENDO!!!! CERIGNOLA-CATANIA 2-0! Discesa devastante di Tascone con palla passata sulla sinistra con conseguente cross ribattutto dalla difesa del Catania, la palla termina sui piedi di Capomaggio che con un destro potente e preciso tira sotto l’incrocio e senza il gol del raddoppio. Non può nulla Dini!

65′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL CERIGNOLA: escono Achik e D’Andrea, entrano Russo e Volpe.

64′ INCREDIBILE ERRORE DI D’ANDREA! Achik inventa con tiro dal limite dell’area, Dini respinge sui piedi di D’Andrea che quasi sulla linea di porta, tira sul palo la palla del possibile raddoppio.

60′ GOOOOOOOOLLLLLLLL SALVEMINI!!!! CERIGNOLA-CATANIA 1-0!!! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Achik, svetta di testa Salmenini ch deposita in rete e regala il vantaggio per la sua squadra.

53′ PRIMA OCCASIONE DELLA RIPRESA AL CERIGNOLA: dopo tanta confusione in area di rigore etnea, prende la palla Coccia che va al tiro con palla che termina al lato

1′ INIZIATO IL SECONDO TEMPO!

SECONDO TEMPO

45+2′ TERMINA IL PRIMO TEMPO: CERIGNOLA-CATANIA 0-0

45+1′ AMMONITO Salvemini per gioco pericoloso

41′ CERIGNOLA AL TIRO: Sugli sviluppi di un angolo, prova la conclusione Paolucci ma la palla termina al lato della porta difesa da Dini.

39′ AMMONITO Quaini per fallo su Achik. Diffidato, il difensore catanese salterà la prossima gara

38′ INTERVENTO IN RITARDO DI FRISENNA SU VISENTIN: SECONDO CARTELLINO GIALLO, ROSSO PER LUI!

34′ SOSTITUZIONE CATANIA: esce Dalmonte (Infortunato), entra Corallo

33′ AMMONITO Paolucci per un brutto in mezzo al campo.

31′ INCREDIBILE SALVATAGGIO DI ROMANO: cross da sulla destra di Inglese per Dalmonte che con un grande stop prende palla, tira, ma Romano di immola sulla sfera e devia in scivolata un tiro che sarebbe stato pericolosissimo.

29′ SI FA VEDERE IL CATANIA: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto di Anastasio, esce di pugno Greco e sventa la minaccia con la palla destinata in rete.

21′ CERIGNOLA IN AVANTI: ancora una volta pericolosi i padroni di casa con Achik in azione personale sulla sinistra, serve con un cross D’Andrea che di testa non riesce a centrale la porta con palla che termina di poco al lato.

13′ CERIGNOLA PERICOLOSO: punizione di Achik, colpo di testa da parte di Visentin che va vicino alla rete del vantaggio.

3′ AMMONITO Frisenna per un brutto fallo in mezzo al campo

1′ INIZIATA!

PRIMO TEMPO

CERIGNOLA – CATANIA 2-0 | 60′ Salvemini (CER), 69′ Capomaggio

CERIGNOLA (3-4-2-1): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci; D’Andrea, Achik; Salvemini. A disposizione: Saracco, Gonnelli, Ligi, Ianzano, Velasquez, Carrozza, Nicolao, Bianchini, Mc Jannet, Russo, Sainz-Maza, Faggioli, Volpe. All.: Raffaele

CATANIA (3–4-1-2): Dini; Del Fabro, Castellini, Quaini; Guglielmotti, Di Tacchio, Frisenna, Anastasio; Jimenez; Dalmonte, Inglese. A disposizione: Butano, Allegretto, Raimo, Forti, Montalto, Gega, Corallo, Ierardi All.: Toscano

ARBITRO: Andrea Ancona di Roma 1. Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Elia Tini Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale: Cristiano Ursini di Pescara

AMMONITI: 33′ Paolucci (CER), 39’Quaini (CAT), 45+1′ Salvemini (CER)

ESPULSI: Frisenna (CAT) per doppio cartellino giallo al 3′ e al 38′

NOTE: Recuperi 2-0 / Angoli 3-5

