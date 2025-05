🔴 Diretta, Catania -Potenza: le formazioni ufficiali

7’ Ci prova con il mancino dal versante di sinistra Anastasio per il Catania, il suo tiro assume una traiettoria non pericolosa ma Alastra preferisce deviare in corner

4’ Raimo ruba la sfera a Erradi a centrocampo e si invola verso l’area di rigore avversaria, la sua conclusione dal limite è alta

INIZIO PRIMO TEMPO

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (3-4-2-1)

Dini, Ierardi, De Gennaro, Celli; Raimo, Quaini, Di Tacchio, Anastasio; Jimenez, Stoppa; Inglese. A disposizione, Bethers, Farroni, Butano, Del Fabro, Allegretto, Â Guglielmotti, De Rose, Sturaro Frisenna, Forti, Dalmonte, De Paoli, Montalto. All. Toscano

POTENZA (4-3-3)

Alastra, Riggio, Bachini, Verrengia, Rillo; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Petrungaro, Caturano. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Milesi, Sciacca, Rillo, Ferro, Valisena, Siatounis, Ghisolfi, Schimmenti, Selleri, D’Auria, Mazzeo. All. De Giorgio

