🔴 Diretta, Casarano-Fasano 0-0: secondo tempo

79′ CASARANO: Cross di Loiodice per Malcore ma l’attaccante viene anticipato da Orlando

78′ FASANO: Altro cambio per gli ospiti, i quali sostituiscono Lupoli con Ballatore

77′ CASARANO: Conclusione di Malcore che sfiora il palo alla destra di Lombardo

76′ FASANO: Palla persa da Legittimo ma Corvino scivola a tu per tu con Fernandes

75′ CASARANO: Tra i rossoblu, Tejio rileva D’Alena

74′ FASANO: Doppio cambio per Agovino. Dentro Capobianco per Penza e Murgia per Battista

73′ FASANO: Ammonito anche Clemente

70′ CASARANO: Tiro di Versienti dal vertice sinistro dell’area ma la conclusione dell’ex Taranto trova l’opposizione di Clemente. Sugli sviluppi del corner successivo, il colpo di testa di Saraniti viene controllato senza patemi da Lombardo

66′ FASANO: Sostituzione per Agovino. Fuori Marsico e dentro Losavio

66′ CASARANO: Secondo cambio per Di Bari, il quale sostituisce Ferrara con Saraniti

65′ CASARANO: Slalom di Versienti in area, la difesa ospite prova ad allontanare ma la sfera termina sui piedi di Logoruso, il cui tiro a botta sicura viene murato provvidenzialmente da Tangorre

62′ CASARANO: Pinto dialoga con Loiodice, serve sul secondo palo Malcore ma l’ex Cerignola non riesce a trovare il gol da pochi passi

58′ FASANO: Ammonito Marsico

57′ FASANO: Tiro di Ganci dalla lunga distanza che però non impensierisce Fernandes

56′ FASANO: Cross di Marsico per Mauriello che non riesce a trovare la deviazione vincente

54′ CASARANO: Colpo di testa di Barone che finisce a lato

52′ CASARANO: Cross di D’Alena per Malcore ma il colpo di testa dell’attaccante rossoblu non è preciso

50′ CASARANO: Ci prova Loiodice con il mancino dal limite dell’area ma il suo tiro si spegne sul fondo

46′ Le squadre tornano in campo con un cambio per il Casarano: Barone prende il posto di Milicevic

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1′ Termina qui la prima frazione di gioco. Match equilibrato con occasioni da ambo le parti

45′ Concesso 1′ di recupero

45′ CASARANO: Versienti serve Pinto ma la conclusione del difensore viene respinta in angolo dalla retroguardia ospite

44′ FASANO: Ci prova ancora Corvino, il quale supera Milicevic e scaglia una potente conclusione sul primo palo. Fernandes risponde presente deviando in angolo

41′ FASANO: Marsico prova a girarsi dall’interno dell’area ma non riesce ad impensierire Fernandes

39′ CASARANO: Punizione di Pinto che trova Logoluso, il cui colpo di testa però termina alto

37′ CASARANO: Incredibile occasione per la squadra di Di Bari. Ferrara sfugge alla marcatura dell’avversario ma da due passi non arriva all’appuntamento con il cross di Pinto

32′ FASANO: Conclusione di Battista che non inquadra lo specchio della porta

30′ FASANO: Punizione di Battista respinta in angolo da Malcore

25′ CASARANO: Logoluso dal limite dell’area serve Cajazzo in posizione invitante ma l’esterno salentino fallisce l’aggancio

22′ FASANO: Punizione di Corvino da posizione pericolosa ma il suo tentativo viene murato dalla barriera

21′ CASARANO: Primo cartellino giallo del match sventolato all’indirizzo di Milicevic per fallo commesso nei confronti di Corvino

18′ CASARANO: Cross di Loiodice per Malcore, il quale non riesce ad imprimere la giusta precisione al pallone grazie al disturbo di Orlando

12′ CASARANO: Tiro-cross di Loiodice che conclude la propria corsa tra le braccia di Lombardo

6′ CASARANO: Colpo di testa di Legittimo che si infrange sulla traversa ma il difensore dei salentini era in posizione irregolare. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Fasano

4′ FASANO: Destro di Corvino respinto di testa da Malcore

2′ FASANO: Primo squillo del match che porta la firma di Corvino. La punizione del numero 10 ospite, però, viene controllata da Fernandes

1′ Comincia il match del ‘Capozza’

➕ PRIMO TEMPO ➕

Casarano-Fasano 0-0

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Milicevic (Dal 46′ Barone), Legittimo, Pinto; Versienti, D’Alena (Dal 75′ Teijo), Logoluso, Cajazzo; Ferrara (Dal 67′ Saraniti), Malcore, Loiodice. A disposizione: Alloj, Opoola, Perez, Morales, Cerutti, Albo. All: Di Bari

FASANO (3-4-3): Lombardo; Orlando, Tangorre, Clemente; Mauriello, Ganci, Penza (Dal 74′ Capobianco), Lupoli (Dal 78′ Ballatore); Corvino, Marsico (Dal 67′ Losavio), Battista (Dal 74′ Murgia). A disposizione: Gattuso, Barile, Ballatore, Kola, Iaia. All: Agovino

Arbitro: Francesco Aloise di Voghera. Assistenti: Andrea Galluzzo di Locri e Flavius Condrut di Castelfranco Veneto

Angoli: 10-5

Ammoniti: Milicevic (C), Marsico, Clemente (F)

Recuperi: 1′

