🔴 Diretta, Canosa-Gela 0-0: primo tempo

22′ Pugliesi pericolosissimi: sugli sviluppi di un corner battuto dal solito Martinez, il piĂą ispirato tra i rossoblĂą in questo avvio, Lamacchia svetta di testa con palla che termina di poco al lato.

17′ Il Canosa recrimina: Barrasso semina il panico nella retroguardia siciliana e va alla conclusione, respinta da un difensore biancoazzurro. Restano forti dubbi sull’intervento, tra le vibranti proteste dei padroni di casa.

16′ Padroni di casa a un passo dal vantaggio: è ancora Martinez, protagonista di una poderosa cavalcata centrale, a calciare di sinistro verso l’angolino basso. Valenti si distende con grande reattivitĂ e respinge. Sulla ribattuta, Jimenez raccoglie e serve Barrasso, che insacca, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare

11′ Primo squillo del Canosa: Martinez rientra da sinistra verso il centro e prova la conclusione dalla distanza, ma Valenti si fa trovare pronto e blocca il pallone in presa bassa.

3′ Rete annullata per gli ospiti: Coccimano tira con palla che termina in rete ma al momento della conclusione, l’attaccante era in evidente posizione di fuorigioco.

2′ Gela al tiro: prima occasione del match per il Gela: Sessa tenta la conclusione, ma il suo tiro sorvola la traversa.

1′ Iniziata!

 PRIMO TEMPOÂ

CANOSA-GELA 0-0

Canosa 4411 – Tarolli, Pignataro, Gomes, Lamacchia; Coco, Barrasso, Gomis, Martinez, Santoro; Mangialardi; Jimenez. A disposizione: Capossele, Monterisi, Comitangelo, Pirelli, Pizzulli, Cianamea, Piccolo, Sequenza, Filannino. All Lanotte

Gela 352 – Valenti; Di Dio, Gabuzza, Zappalà ; Giuliano, Sessa, Privitera, Vincenzi, Majdana, Coccimano, Agudiak. A disposizione: Colace, Brugnone, Tuve, Bossa, Gigante, Prestia, Caronia, Savasta, Arcidiacono. All. Cacciola

ARBITRO: Andrea Pina appartenente alla sezione di Como. Assistenti: Alessandro Liuzza e Federico Mucciante della sezione di Milano.

Ammoniti:

Note: angoli 1-0 | recupero 0-0

