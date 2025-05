🔴 Diretta, Canosa-Battipagliese 3-0: secondo tempo

75′ Ammonito Spagnuolo per la Battipagliese

72′ Canosa vicino al gol: Gomis lavora un buon pallone sulla trequarti e serve Solano, il cui tiro potente termina di poco sopra la traversa.

66′ Sostituzione Battipagliese: esce Tomolillo, entra Boglic

65′ Campani alla conclusione: destro dalla distanza di Moussa, ma Tarolli para agevolmente.

62′ Ammonito Lamacchia per il Canosa

61′ Ci provano gli ospiti: tiro di Ripa dal limite dell’area, ma Tarolli blocca con sicurezza.

56′ Canosa in avanti: tiro da fuori area di Lamacchia, ma il pallone termina a lato.

54′ Battipagliese che ci prova: destro dalla distanza di Spagnuolo, ma Tarolli para senza problemi.

47′ GOOOOOOOOLLLLLL JIMENEZ!!! TERZO GOL DEL CANOSA!!! Mangialardi serve in profonditĂ Jimenez che, tutto solo davanti al portiere, non perdona e regala la terza rete alla sua squadra.

46′ Iniziato il secondo tempo

 SECONDO TEMPOÂ

Intervallo

45+3′ Finisce il primo tempo: Canosa-Battipagliese 2-0. Dopo un inizio di marca campana nei primi quindici minuti, il Canosa è stato bravo ad approfittare degli errori difensivi degli ospiti, colpendo con cinismo e trovando due reti che hanno messo in difficoltĂ la Battipagliese.

45+2′ Ammonito Calvarese per la Battipagliese

37′ Ammonito Solano per il Canosa

35′ Squillo del Canosa: tiro dalla distanza di Lamacchia, ma il pallone sorvola la traversa.

30′ Canosa al tiro: conclusione di Solano da fuori area, con il pallone che termina di poco a lato.

28′ Campani pericolosi: tiro ravvicinato di Olmos da pochi metri, ma il pallone sfila di poco a lato della porta difesa da Tarolli.

21′ Battipagliese che tenta subito la risposta: tiro di Losasso, ma la palla termina alta sopra la traversa.

20′ GOOOOOOL! RADDOPPIO CANOSA! RETE DI LAMACCHIA! Calcio di punizione battuto da Barrasso, perfetto per la testa di Lamacchia, che insacca e firma il raddoppio pugliese.

19′ Ammonito Formicola per la Battipagliese

18′ GOOOOOOOOL CANOSA! BARRASSO! Errore clamoroso della retroguardia campana: Barrasso ne approfitta e, con un preciso tiro all’angolino basso, trova la rete del vantaggio.

11′ Ospiti pericolosi: girata da vero bomber di Ripa, che conclude a rete, ma Tarolli compie un autentico miracolo, distendendosi e deviando il pallone in calcio d’angolo.

5′ Battipagliese alla conclusione: ci prova Ripa con un tiro da buona posizione, potente ma imprecisa, che termina a lato.

1’ Partiti.

 PRIMO TEMPOÂ

CANOSA-BATTIPAGLIESE 3-0 | 18′ Barrasso (C) – 20′ Lamacchia (C) – Jimenez (C)

Canosa 3511 – Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Solano; Coco, Gomes, Barrasso, Gomis, Santoro; Mangialardi; Jimenez. A disposizione: Capossele, Milano, Monterisi, Pirelli, Pizzulli, Martinez, Comitangelo, Ciannamea, Scassano. All Lanotte

Battipagliese 3412 – Trapani; Calvarese, Petrosino, Magliano; Tomolillo, Losasso, Olmos, Formicola; Moussa; Minicone, Ripa. A disposizione: Esposito, Pipolo, Manco, Tedesco, Boglic, Masella, Spagnuolo, Suozzo, Tarcinale. All. Pietropinto

ARBITRO: Antonio Elia di Ostia Lido. Assistenti: Antonio Bruno di Lanciano e Guido Junior Cucchiar di La Spezia. IV ufficiale Pierludovico Arnese di Teramo.

Ammoniti: 19′ Formicola (B) – 37′ Solano (C) – 45+2′ Calvarese (B)Â 62′ Lamacchia – 75′ Spagnuolo (B)

Note: angoli 2-1 | recupero 3-0

