Bari-Sampdoria 1-1: a Niang risponde Maggiore

Alla fine è andata, con un pareggio. Bari e Sampdoria si dividono la posta in palio, come certifica l’1-1 finale. Meglio i blucerchiati nel primo tempo, con rete che però arriva solo nel finale di frazione, meglio i biancorossi nella ripresa e soprattutto in avvio. Ottima prova di Maggiore (secondo gol di fila), il punto muove la classifica ma i biancorossi ora sono ottavi a pari merito col Palermo, con 38 punti all’arrivo. Samp che sale a quota 30 e può recriminare per un palo colpito da Oudin. Longo sale inoltre a tre risultati utili consecutivi.

96’ non succede più nulla: finisce qui. Bari-Sampdoria 1-1.

90’ concessi 6 minuti di recupero.

88’ cambio Samp: fuori Oudin, dentro Abiuso.

81’ Ioannou! Tiro potente dai 25 metri, sfiorato il palo. E poi cambi: fuori Niang, dentro Coda. Fuori Meulensteen, dentro Yepes, fuori anche Ioannou per Beruatto.

79’ ammonito Oudin, fallo su Tripaldelli.

77’ cambio Bari: fuori Bonfanti, dentro Novakovich , fuori anche Benali per Maiello.

72’ cambio Bari: fuori Simic, dentro Tripaldelli

67’ cambio Bari: fuori Maggiore, dentro Lella.

66’ pericolo Samp: girata De Paolo nell’area piccola, sfera deviata in angolo. Distratta la difesa del Bari. Che poi rischia anche sul successivo colpo di testa di Altare. Palla fuori.

61’ risponde la Samp: punizione di Oudin in area e testa di Altare, ma non è preciso fino in fondo.

60’ ancora Maggiore! Tiro a giro a lato ma…c’era anche fuorigioco.

47’ 1-1, Maggiore! Il Bari pareggia! Palo precedente di Lasagna a Cragno battuto, poi ribadisce di testa il pallone in rete di testa. Tutto parte da un primo tentativo di Benali che aveva cominciato l’azione.

45’ ripartiti! Inizia il secondo tempo.

Riprende il gioco al San Nicola. Cambio per il Bari: fuori Bellomo, dentro Lasagna. Nella Samp dentro Bereszynsky, fuori Veroli.

47’ finisce il primo tempo: Bari-Sampdoria 0-1.

46’ Vantaggio Sampdoria, 0-1. Niang. Immediata ripartenza blucerchiata, cross di Akinsanmiro in area per Niang, difesa bruciata sul tempo e a Radunovic battuto. Rapidità di esecuzione e Bari beffato.

45’ Bonfanti! Ci prova di prima intenzione. Lancio di Bellomo da destra a sinistra, calcia l’ex Pisa e palla che termina sull’esterno della rete. Buona occasione per il Bari.

45’ concesso due minuti di recupero.

44’ corner Bari: cross di Bellomo, testa di Simic inefficace.

33’ occasione Samp, anzi doppia. Tiri ravvicinati prima di Ricci e poi Niang, tiene botta nell’area piccola la difesa biancorossa.

24’ ancora Dorval, incursione Bari: non succede nulla. Ammonito Pucino.

16’ dato spettatori: 18.526 i presenti al San Nicola.

14’ PALO SAMPDORIA! Oudin! Progressione e tiro del francese ex Lecce quasi dal limite dell’area. Diagonale insidioso, palla che va a sbarrare alla sinistra della porta difesa da Radunovic.

12’ Samp che pare più in palla rispetto ai biancorossi. Tanta spinta da parte degli uomini di Senplici, biancorossi che agiscono in ripartenza. Tuttavia nessuna occasione sostanziale da rete da una parte e dall’altra.

6’ incursione del Bari con cross di Dorval in area, non c’è nessuno.

3’ subito Samp propositiva: cross da corner di Ricci, respinge Radunovic. Dopo ci prova Niang nell’area piccola, tiro debole.

1’ comincia il primo tempo: Bari in maglia bianca, attacca da sinistra verso destra, Samp in maglia blucerchiata dal versante opposto.

BARI-SAMPDORIA 0-0 (17.15)

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Bellomo, Bonfanti. Panchina: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Lella, Saco, Favilli. All. Longo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno, Curto, Altare (c), Veroli, Depaoli, Ricci, Meulensteen, Ioannou, Oudin, Akinsanmiro, Niang. Panchina: Ceppi, Chiorra, Viera, Coda, Venuti, Beruatto, Bereszynsky, Yepes, Benedetti, Sekulov, Abiuso. All. Semplici.

ARBITRO: Crezzini. Assistenti: Bahri e Fontani; IV: Di Cicco; VAR: Maggioni; AVAR: Di Paolo.

