🔴 Diretta, Avellino-Potenza 0-0: primo tempo

15′ AMMONITO Panico per l’Avellino, per un fallo in ritardo su un difensore potentino.

3′ AVELLINO VICINO ALLA RETE: Cagnano elabora un bel pallone sulla sinistra e serve Patierno, che incorna di testa, con la palla che termina a un soffio dalla porta difesa da Alastra.

1’Iniziata!

âž• PRIMO TEMPO âž•

AVELLINO-POTENZA 0-0 |

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palumbo, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. 
Panchina: Pizzella, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Tribuzzi, Mutanda, D’Ausilio, Russo, Zuberek. 
All. Biancolino

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Millesi, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Schimmenti, Caturano, Petrungaro. 
Panchina: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Selleri, Valisena, Mazzeo, Mazzocchi, Rillo, Bachini, Siatounis, Landi, Rosafio. 
All. De Giorgio

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto ufficiale: Antonio Reda di Molfetta

AMMONITI: 15’Panico (A)

NOTE: Recuperi 0-0 / Angoli 0-1

