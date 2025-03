🔴 Carrarese-Bari 2-1: Simic illude, poi la squadra crolla. Segnali poco confortanti

Settimo ko in campionato e stop dopo cinque risultati utili consecutivi: il Bari riparte nel peggiore dei modi dopo la sosta. Cade contro la Carrarese, autrice di un secondo tempo di maggior sostanza, anche se senza strafare. Quella stessa frazione in cui i biancorossi fanno un netto passo indietro rispetto ad un primo tempo dove c’è stata maggiore proposizione: a mettersi in luce il tanto richiesto Pereiro, bene anche Simic. Uno dei giocatori che a gara in corso è andato più in affanno, tanto da essere sostituito. Test di maturità decisamente fallito dagli uomini di Longo, che ha virato su un 3-4-2-1 che inizialmente sembrava dare maggiori garanzie di solidità. A castigare i biancoroossi anche Guarino, originario di Molfetta ed ex prodotto del vivaio del Bari. Una beffa nella beffa, ma i biancorossi hanno fatto poco per evitarla. Di seguito, le azioni del match minuto per minuto.

FINE PARTITA

96′ Finisce qui. Carrarese-Bari 2-1. Settimo ko dei biancorossi in questo campionato.

94′ Maggiore! Il Bari si divora il pari! Cross di Bellomo da destra in area, perfetto inserimento di testa dell’ex Spezia e palla che sfiora di un niente il secondo palo…

90′ Concessi sei minuti di recupero.

89′ Obaretin, sussulto Bari. Insidioso rasoterra dalla distanza ma Fiorillo blocca.

85′ Bouah! Vertice destra area di rigore, tiro potente sul primo palo, si oppone Radunovic.

84′ ammonito Cicconi per la Carrarese: eccessive perdite di tempo per lui.

83′ Cambio Carrarese: fuori Guarino, dentro Fontanarosa.

81′ insidioso tiro-cross di Bellomo da destra, esce Fiorillo coi pugni.

76′ Un cambio per il Bari, due per i toscani: per la Carrarese escono Zanon e Finotto ed entrano Bouah e Shpendi, nel Bari fuori Oliveri per Bellomo.

74′ Finotto si divora il tris. Palla in profondità per l’attaccante a difesa troppo alta e scoperta, una volta verso Radunovic il suo primo tiro viene respinto, cosi come il secondo.

72′ Corner Bari. Falletti dalla bandierina di sinistra pesca Vicari, che si inserisce ma non inquadra la porta.

68′ Tiro di Schiavi dai 25 metri, palla alta.

63′: cambi Bari: Pereiro per Lasagna, Benali per Maggiore, Bonfanti per Novakovich, Simic per Vicari. Quattro operazioni in un colpo solo per Longo, che rivoluziona la squadra.

61′ dai 40 metri tentativo coraggioso di Ciccone: di poco a lato.

60′ Ammonito Simic: fallo su Finotto.

57′ Carrarese scatenata: giocata fulminea sull’asse Cherubini-Finotto-Milanese. Tiro finale in piena area di rigore di Milanese (entrato un minuto prima al posto di Torregrossa), una brutta insidia da pochi passi. Riflessi pronti di Radunovic, che devia in angolo.

50′ Raddoppio Carrarese, segna Guarino. Da calcio d’angolo. Cross di partenza dell’azione di Cicconi e stacco di testa del calciatore originario di Molfetta e cresciuto proprio nel Bari (non esulta). Radunovic non ci arriva. Rimonta, 2-1.

48′ Punizione per il Bari. A giro Pereiro, palla che sbatte sulla barriera avversaria. Distanza: 20 metri.

45′ Ripartiti! Inizia il secondo tempo

16.06 – Squadre in campo per l’inizio del secondo tempo. Cambia la Carrarese: fuori Giovane, dentro Cherubini.

FINE PRIMO TEMPO

45’+1: fine primo tempo. Carrarese-Bari 1-1.

45′ concesso un minuto di recupero. Nel frattempo ammonito Obaretin per contatto falloso in area ai danni di un calciatore di casa su azione di ripartenza barese.

44′ Pareggio Carrarese, Torregrossa. Bel dai e vai con Finotto: prima l’ex Pisa serve verso l’area il 32 toscano, quindi assist in mezzo di quest’ultimo per l’italo-venezuelano che la mette all’angolino. Difesa del Bari nella circostanza impreparata. 1-1.

37′ BARI IN VANTAGGIO! SIMIC! L’azione: palla di Oliveri in area da destra, sponda di Bonfanti e poi girata del 44 croato che sorprende la difesa carrarese ed il portiere Fiorillo! 0-1.

36′ Angolo Bari. Ancora Pereiro, in mezzo per Simic, respinto.

30′ Cicconi! Insidioso tentativo a giro, blocca Radunovic.

29′ ammonito anche Dorval: fallo su Zanon, la Carrarese era in ripartenza. Punizione dal limite del’area.

27′ Simic! Corner Bari da destra, palla in area e stacco di testa velenoso che Fiorillo respinge! Poco dopo tiro di Pereiro alto.

24′ Ripartenza Carrarese e altro pericolo. Direttamente da corner tentativo di Zuelli, Radunovic sventa la minaccia.

23′ Ammonito Benali, fallo a metà campo su un calciatore della Carrarese.

22′ Altra occasionissima per il Bari! Dagli sviluppi del corner successivo il Bari imposta l’azione: cross di Pereiro, in area di testa prova a inserirsi Bonfanti e poi Mantovani da due passi rispetto alla porta difesa da Fiorillo manca il bersaglio.

20′ PEREIRO! Che insidia! Tiro a giro col sinistro dell’ex Cagliari, punizione dal limite dell’area. Salva Fiorillo, deviazione provvidenziale in angolo.

15′ fase di stallo della partita: le due squadre attaccano e gestiscono il pallone, senza tuttavia produrre nulla. Se non un tiro di Pereiro che finisce in curva.

8′ Angolo Carrarese. Cercano lo schema i toscani: cross dalla bandierina di destra di Zuelli, tentativo al volo di Cicconi, alto di molto e fuori misura.

7′ Altro rasoterra, stavolta di Benali, su apertura ancora di Pereiro. Tiro telefonato per il portiere locale.

5′ Immediata ripartenza anche da parte della Carrarese, dal limite ci prova Zuelli, impreciso.

4′ Subito Pereiro al tiro: conclusione rasoterra da fuori area, palla a lato.

1′ PARTITI! Inizia il match.

15.02 – Squadre in campo: Bari in maglia rossa, attaccherà da destra verso sinistra nel primo tempo, Carrarese in maglia azzurra con bordi gialli. Nutrita presenza di sostenitori biancorossi nel settore ospiti.

14.35 – Una grande occasione per il Bari in chiave playoff, la partita di oggi: c’è lo scontro diretto tra Cesena e Juve Stabia (rispettivamente due e tre punti di vantaggio sui biancorossi), ma anche il Catanzaro distante sei lunghezze con lo scontro diretto ancora da giocare. Fare risultato significherebbe accendere anche il finale di stagione per recitare un ruolo da protagonista.

14.23 – Appena rese note le formazioni ufficiali di Carrarese-Bari. Calcio d’inizio alle ore 15. Qui sarà possibile seguire la diretta testuale del match, squadre in campo per il riscaldamento e subito due grandi novità.

CARRARESE-BARI

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo, Imperiale, Illanes, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Giovane (45′ Cherubini), Finotto (76′ Shpendi), Guarino (83′ Fontanarosa), Zanon (76′ Bouah), Torregrossa (56′ Milanese)

A disposizione: Ravaglia, Melegoni, Cavion, Manzari, Belloni, Capezzi, Cerri

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Mantovani, Simic (63′ Vicari), Obaretin, Oliveri (76′ Bellomo), Maita, Benali (63′ Maggiore), Dorval, Falletti, Pereiro (63′ Lasagna), Bonfanti (63′ Novakovich)

A disposizione: Pissardo, Tripaldelli, Maiello, Pucino, Favasuli, Coli Sacco, Favilli.

Arbitro: Abisso

Assistenti: Cipressa, Scarpa

Quarto Ufficiale: Gandino

VAR: Gariglio

AVAR: Pairetto

