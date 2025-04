🔴 Brindisi-Nardò 0-0: le formazioni ufficiali

14.20 – Alle ore 15 in campo Brindisi e Nardò al Fanuzzi: padroni di casa per la salvezza, ospiti per i playoff. Motivazioni diverse ma altissime. Ecco intanto le formazioni ufficiali delle due squadre.

BRINDISI-NARDĂ’

Brindisi: Milan, Jansen, Incerti, Scoppa, Rajkovic, Ledesma, Hernaiz, Cirio, Vitti, Nikolli, Gasti. All. Ragno

A disposizione: Mataloni, Della Pina, Venanzio, Dellino, Vazquez, Canale, Martinenko, Palazzo, Manole.

Nardò: Galli, Fornasier, Correnti, Piccioni, D’Anna, Delvino, Montagna, Mengoli, Lucas, Calderoni, Munoz. All. De Sanzo

A disposizione: De Luca, Mossolini, Davi, Gatto, Milli, Piazza, Lollo, Mazzotta, Trinchera

Arbitro: Aurisano di Campobasso

Assistenti: Palazzo e Di Minico

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author