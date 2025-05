🔴 Bari-Pisa 1-0: primo tempo

45’ squadre nuovamente in campo per il secondo tempo. Cambio per il Pisa: fuori Sernicola, dentro Agori. Partiti!

FINE PRIMO TEMPO.

48’ Fine primo tempo. Bari 1, Pisa 0.

47’ occasionissima Pisa! Cross di Sernicola in area per la testa ancora di Moreo. Miracolo di Radunovic che in tuffo devia in angolo. Si salva il Bari.

46’ angolo Bari: calcia direttamente Pucino dalla bandierina di sinistra, blocca Semper.



45’ concessi 3’ di recupero.

42’ Ripartenza Pisa sulla destra: cross di Abildgaa e testa di Moreo in area. Fuori misura.

40’ sussulto del Bari ora. Ci prova Oliveri da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.

34’ Pisa che prova a spingere sull’asse Tramoni-Moreo: palla in area del primo per il secondo, che però manca l’affondo. Palla fuori al momento di calciare.

28’ Touré! Colpo di testa dell’attaccante, cross in area dalla sinistra. Blocca Radunovic. Tentativo più incisivo ora del Pisa.

27’ il Pisa prova a farsi vedere con una lunga palla in area di Marin, che però non trova nessuno. Lancio dalla trequarti.

24’ breve pausa per dissetarsi: 30 i gradi questo pomeriggio a Bari. Nel frattempo la Curva Nord si svuota per protesta. E malgrado il vantaggio. Continua la contestazione…

22’ Dagli sviluppi dello stesso: cross di Pucino dalla destra e stacco di testa ancora di Lasagna, nulla di fatto.

21’ Lasagna! Girata del 15 biancorosso quasi dal limite dell’area, tiro potente e Semper si distende. Angolo.

17’ Ancora Bari in avanti. Tiro dalla distanza di Pucino, sfera di poco a lato.



8’ GOL DEL BARI! 1-0! Sblocca il risultato Bonfanti, proprio l’ex. Palla in area con incursione aerea del numero 11 biancorosso che la mette dentro.

7’ Occasione Bari, si salva il Pisa. Sgroppata di Oliveri da destra e palla in mezzo all’area toscana, deviazione provvidenziale in angooo e che sfiora il palo alla sinistra del portiere.

6’ Nessun particolare sussulto in avvio. Dato spettatori: 15.249 presenti (7.154 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, esaurito settore).

1’ partiti! Squadre in campo dopo l’inno del Bari, che attacca in questa prima frazione da sinistra verso destra in maglia nera, Pisa dal fronte opposto. Clima di contestazione tra il tifo di casa. Curva Nord piena solo al centro con lo striscione ‘Indegni’ al posto dei soliti del tifo organizzato.

14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento: mezz’ora al calcio d’inizio.

14.05 – Toscani ad un passo dalla Serie A: in caso di pareggio obiettivo centrato. La massima serie manca dalla stagione 1990/91. Al San Nicola, dopo Cagliari e Parma, c’è il rischio che un’altra formazione festeggi questo traguardo per il terzo anno di fila. Ai pugliesi però non mancano le motivazioni per far bene: fare punti vuol dire restare in corsa per i playoff. Gremito il settore ospiti: 1290 tifosi nerazzurri presenti.

14.02 – Poco meno di un’ora all’inizio di Bari-Pisa, terzultima giornata del campionato di Serie B. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

BARI-PISA

Bari: Radunovic, Mantovani, Maita, Oliveri, Benali, Bonfanti Nicholas, Lasagna, Vicari (c), Pucino, Obaretin, Dorval

A disp.: Pissardo, Marfella, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Maggiore, Favasuli, Lella, Saco

All. M. Longo

Pisa: Semper, Caracciolo (c), Canestrelli, Marin, Tramoni, Meister, Tourè, Abildgaa, Moreo, Sernicola, Bonfanti Giovanni

A disp.: Nicolas, Loria, Angori, Hojholt, Rus, Solbakken, Castellini, Arena, Calabresi, Piccinini, Rasmussen, Morutan

All. F. Inzaghi

