🔴 Bari-Pisa 0-0: le formazioni ufficiali

14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento: mezz’ora al calcio d’inizio.

14.05 – Toscani ad un passo dalla Serie A: in caso di pareggio obiettivo centrato. La massima serie manca dalla stagione 1990/91. Al San Nicola, dopo Cagliari e Parma, c’è il rischio che un’altra formazione festeggi questo traguardo per il terzo anno di fila. Ai pugliesi però non mancano le motivazioni per far bene: fare punti vuol dire restare in corsa per i playoff. Gremito il settore ospiti: 1290 tifosi nerazzurri presenti.

14.02 – Poco meno di un’ora all’inizio di Bari-Pisa, terzultima giornata del campionato di Serie B. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

BARI-PISA

Bari: Radunovic, Mantovani, Maita, Oliveri, Benali, Bonfanti Nicholas, Lasagna, Vicari (c), Pucino, Obaretin, Dorval

A disp.: Pissardo, Marfella, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Maggiore, Favasuli, Lella, Saco

All. M. Longo

Pisa: Semper, Caracciolo (c), Canestrelli, Marin, Tramoni, Meister, Tourè, Abildgaa, Moreo, Sernicola, Bonfanti Giovanni

A disp.: Nicolas, Loria, Angori, Hojholt, Rus, Solbakken, Castellini, Arena, Calabresi, Piccinini, Rasmussen, Morutan

All. F. Inzaghi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author