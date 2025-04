🔴 Bari-Palermo 2-1: nuovo sorpasso con Simic

Tenace, pragmatico, solido, concreto. Unica nota dolente? La rete di Pohjanpalo ma, per il resto, il Bari ha annullato il Palermo. E lo ha colpito: prima con Maggiore, poi con Simic. Ma prestazioni ottime da parte di tutti, con Favasuli, Bellomo ed anche Falletti in evidenza. Un Bari in crescita e convincente malgrado la contestazione societaria al San Nicola, ma alla fine i 17 mila applaudono. Playoff ritrovati in attesa del Cesena. Di seguito le azioni del match.

FINE PARTITAÂ



94’ NON SUCCEDE PIĂ™ NULLA! Finisce qui! Bari batte Palermo 2-1, come l’ultima volta nel 2013: tabĂą sfatato. Biancorossi a quota 44 in classifica e rientro nei playoff in attesa del Cesena.Â

90’ concessi 4’ di recupero. Cambio Bari: Maiello per Vicari. Nel Palermo fuori Ranocchia per Di Mariano.

88’ SORPASSO BARI, 2-1! SIMIC! Cross di Bellomo e palla che viene colpita di testa dal croato. La palla barca la linea di porta!Â

86’ cambio Palermo: fuori Pierozzi, dentro Diakitè. Poco prima Vasic spara alto da tentativo da corner.

82’ Bonfanti di testa da cross di Bellomo, blocca Audero. Lund successivamente ammonito nel Palermo.

80’ Maggiore! Inserimento di testa in area da cross di Bellomo, sfera a lato. Ancora cambi Bari: Maita per Oliveri, Favasuli per Favilli.

77’ cambi Palermo: Brunori per Insigne, Vasic per Verre.

73’ cambi Bari: Lasagna per Bellomo, Falletti per Bonfanti.

69’ Lasagna! Si salva Audero in angolo! Ripartenza del Bari da corner fallito dal Palermo: lunga progressione di Falletti in avanti, poi il sudamericano serve sul versante opposto l’ex Verona che va verso l’area e calcia. Palla deviata. Che occasione.

65’ Lasagna! Inserimento in area di testa da cross di Dorval. Angolo. Nulla di fatto dagli sviluppi dello stesso.

64’ ripartenza Palermo con tiro finale di Brunori, palla alta

61’ pressa maggiormente il Palermo in questo secondo tempo, col Bari che prova a sfruttare situazioni favorevoli. Poco prima tentativo di contropiede innescato da Falletti e Dorval che però non ha trovato nel franco-algerino la sperata finalizzazione.

55’ va di testa Brunori, palla deviata in angolo. Cross da fuori area.

52’ ammonito Favasuli, fallo su un calciatore rosanero e calcio di punizione. Dagli sviluppi dello stesso Radunovic respinge il pallone e poi ci prova Blin dalla distanza, palla sopra la traversa.

49’ punizione Bari: cross di Falletti in area da sinistra e colpo di testa di Simic, nulla di fatto. Inserimento del croato favorito anche da una deviazione di un calciatore siciliano.

47’ progressione di Maggiore in area, semina il panico tra i calciatori ospiti e calcia, ma Audero para. Ammonito in seguito Magnani per fallo a metà campo su un calciatore biancorosso.

45’ Non ci sono cambi, riprende il match. Via al secondo tempo!Â

FINE PRIMO TEMPOÂ

46’ fine primo tempo: Bari-Palermo 1-1.

45’ concesso un minuto di recupero.

37’ angolo Palermo: corner Ranocchia e Pohjanpalo segna, ma gioco fermo. Fallo in attacco in area dei rosanero.

35’ Maggiore per Lasagna! Diagonale a lato.

32’ Dorval! Tiro respinto sul primo palo da Audero. Assist di Falletti. Poco dopo murato anche Lasagna. Bari che prova a spingere con più decisione rispetto agli avversari.

30’ tentativo di cross di Lund da sinistra, blocca Radunovic.

26’ ancora Falletti dai 30 metri; palla di poco alta sopra la traversa.

21’ corner per il Bari, ci prova Falletti da sinistra. Palla intercettata da Audero.

17’ 1-1, Pohjanpalo. Pareggia il Palermo. Ripartenza rosanero e scambi rapidi con l’ex Venezia che ha insaccato sul primo palo nella porta difesa da Radunovic. Decisivo anche un tocco di Simic che ha dato un appoggio decisivo in area al finlandese.Â

16’ prova a reagire il Palermo con un cross di Ranocchia dalla trequarti: blocca Radunovic. Reazione sterile.

6’ VANTAGGIO DEL BARI! Maggiore! Taglio in area di Favasuli e davanti ad Audero varco giusto in diagonale alla  destra del portiere! L’ex Spezia firma l’1-0! Sugli spalti oltre 17mila spettatori.

1’ partiti! Inizia il match!

20.30 – squadre in campo: Bari in maglia bianca attacca da sinistra verso destra, fronte opposto per il Palermo in maglia nera.

20.05 – Mancano 25 minuti al calcio d’inizio del match. Esposto uno striscione in tribuna est per Fabiana Chiarappa, giovane atleta del Bisceglie Rugby deceduta lo scorso 3 aprile in un tragico incidente stradale sulla Turi-Putignano. La Curva Nord invece contesterĂ : sciopero del tifo nei primi 20’ della partita.

19.24 – Gentili lettori di Antennasud ben ritrovati dal San Nicola. Rese note le formazioni ufficiali di Bari-Palermo: calcio d’inizio alle ore 20.30. Nel Bari out Benali per problemi fisici.

BARI-PALERMO

Bari (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli (80’ Favilli), Maita (80’ Oliveri), Maiello (90’ Vicari), Maggiore, Dorval, Falletti (73’ Bellomo), Lasagna (73’ Bonfanti)

A disp.: Pissardo, Marfella, Â Novakovich, Â Tripaldelli, Pereiro, Pucino, Saco

All. M. Longo

Palermo (3-4-2-1): Audero, Lund, Baniya, Gomes, Brunori (77’ Insigne), Ranocchia (90’ Di Mariano), Pohjanpolo, Magnani, Verre (77’ Vasic), Pierozzi (86’ Diakité), Blin

A disp.: Desplanches, Sirigu, Avena, Henry, Le Douaron, Buttaro

All. A. Dionisi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author