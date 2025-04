🔴 Bari-Palermo 1-1: pareggia Pohjanpalo

26’ ancora Falletti dai 30 metri; palla di poco alta sopra la traversa.

21’ corner per il Bari, ci prova Falletti da sinistra. Palla intercettata da Audero.

17’ 1-1, Pohjanpalo. Pareggia il Palermo. Ripartenza rosanero e scambi rapidi con l’ex Venezia che ha insaccato sul primo palo nella porta difesa da Radunovic. Decisivo anche un tocco di Simic che ha dato un appoggio decisivo in area al finlandese.Â

16’ prova a reagire il Palermo con un cross di Ranocchia dalla trequarti: blocca Radunovic. Reazione sterile.

6’ VANTAGGIO DEL BARI! Maggiore! Taglio in area di Favasuli e davanti ad Audero varco giusto in diagonale alla  destra del portiere! L’ex Spezia firma l’1-0! Sugli spalti oltre 17mila spettatori.

1’ partiti! Inizia il match!

20.30 – squadre in campo: Bari in maglia bianca attacca da sinistra verso destra, fronte opposto per il Palermo in maglia nera.

20.05 – Mancano 25 minuti al calcio d’inizio del match. Esposto uno striscione in tribuna est per Fabiana Chiarappa, giovane atleta del Bisceglie Rugby deceduta lo scorso 3 aprile in un tragico incidente stradale sulla Turi-Putignano. La Curva Nord invece contesterĂ : sciopero del tifo nei primi 20’ della partita.

19.24 – Gentili lettori di Antennasud ben ritrovati dal San Nicola. Rese note le formazioni ufficiali di Bari-Palermo: calcio d’inizio alle ore 20.30. Nel Bari out Benali per problemi fisici.

BARI-PALERMO

Bari (3-5-2):Â Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Maiello, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna

A disp.: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Pucino, Saco, Favilli

All. M. Longo

Palermo (3-4-2-1): Audero, Lund, Baniya, Gomes, Brunori (c), Ranocchia, Pohjanpolo, Magnani, Verre, Pierozzi, Blin

A disp.: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Insigne, Vasic, Avena, Henry, Le Douaron, Diakite, Buttaro

All. A. Dionisi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author