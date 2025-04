🔴 Bari-Palermo 0-0: le formazioni ufficiali

20.05 – Mancano 25 minuti al calcio d’inizio del match. Esposto uno striscione in tribuna est per Fabiana Chiarappa, giovane atleta del Bisceglie Rugby deceduta lo scorso 3 aprile in un tragico incidente stradale sulla Turi-Putignano. La Curva Nord invece contesterĂ : sciopero del tifo nei primi 20’ della partita.

19.24 – Gentili lettori di Antennasud ben ritrovati dal San Nicola. Rese note le formazioni ufficiali di Bari-Palermo: calcio d’inizio alle ore 20.30. Nel Bari out Benali per problemi fisici.

BARI-PALERMO

Bari (3-5-2):Â Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Maiello, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna

A disp.: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Pucino, Saco, Favilli

All. M. Longo

Palermo (3-4-2-1): Audero, Lund, Baniya, Gomes, Brunori (c), Ranocchia, Pohjanpolo, Magnani, Verre, Pierozzi, Blin

A disp.: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Insigne, Vasic, Avena, Henry, Le Douaron, Diakite, Buttaro

All. A. Dionisi

