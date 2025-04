🔴 Bari-Modena 0-1: primo tempo

12′ Palo Defrel! Assedio Modena nell’area piccola. Provvidenziale anche la respinta di Radunovic. Ospiti che hanno anche un’altra occasione ravvicinata su cui il Bari si salva ancora poco dopo. Mugugni del San Nicola.

11′ Prova a reagire il Bari: percussione di Vicari, palla in avanti di Lasagna che calcia, tiro debole. Siamo sui 25 metri di distanza dalla porta difesa da Gagno.

7′ Vantaggio Modena con Defrel. Azione rapida sulla fascia, con assist in area decisivo di Palumbo per l’ex Sassuolo che anticipa i difensori biancorossi e mette la sfera alle spalle di Radunovic. 0-1.Â

6′ Sgroppata Modena immediata con Cotali che si accentra e calcia da sinistra, tiro debole.

4′ Oliveri! Occasionissima Bari! Ripartenza con Falletti che in piena area serve il numero 7: l’ex Catanzaro mette a sedere i difensori avversari e calcia, diagonale rasoterra a fil di palo.

1′ Partiti! Inizia il matchÂ

15.00 – Squadre in campo: Bari in maglia rossa, Modena in maglia blu scuri con bordi gialli. I biancorossi attaccheranno da destra verso sinistra nel primo tempo. Osservato prima un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco.

14.54 – A breve squadre in campo per l’inizio del match, riscaldamento terminato. Pian piano lo stadio si riempie: discreta presenza anche da Modena, circa un centinaio gli ospiti.

14.39 – Squadre in campo per il riscaldamento. Terreno di gioco in ottime condizioni, nessuna musica pre-riscaldamento. Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio per Papa Francesco.

13.53 – Poco piĂą di un’ora al calcio d’inizio di Bari-Modena, appuntamento alle ore 15 al San Nicola. Di seguito le formazioni ufficiali.

BARI-MODENA

Bari (3-5-2):Â Radunovic, Mantovani, Vicari (c), Obaretin, Oliveri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna

A disp.: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Pereiro, Pucino, Lella, Simic, Saco, Favilli

All. M. Longo

Modena (3-4-2-1): Gagno, Beyuku, Santoro, Palumbo, Gerli (c), Di Pardo, Zaro, Caso, Cotali, Cauz, Defrel

A disp.: Seculin, Bagheria, Ponsi, Pergreffi, Duca, Mendes, Vulikic, Bozhanaj, Oliva, Idrissi, Botteghin, Kamate

All. P. Mandelli

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author