🔴 Bari-Frosinone 2-1: arriva il primo successo del 2025. Rivivi il match

Una vittoria che muove la classifica e che consolida il Bari al sesto posto in attesa della sfida di domenica prossima contro la Juve Stabia. Ci pensano Bonfanti e Favilli a piegare la resistenza del Frosinone, che solo al 94’ accorcia le distanze. Risultato finale 2-1, in grande spolvero l’ex attaccante del Pisa. Una prestazione non esteticamente bellissima, ma di grande sostanza. È anche la prima vittoria del 2025 dopo tre pareggi e più in generale il quinto risultato utile di fila. Rivivi le fasi salienti del match

FINE PARTITA

90’+5’: Non succede più nulla! Fischio finale! Bari batte Frosinone 2-1 e sale a quota 33 punti in classifica

90’+4’ accorcia le distanze il Frosinone, segna Kvernadze in ripartenza, 2-1.

90’ cinque minuti di recupero concessi.

89’ sussulto d’orgoglio del Frosinone. Ci prova in girata Kvernadze, tiro rasoterra e potente di poco a lato.

82’ esce Darboe nel Frosinone, dentro Pecorino. Ammonito Maita.

76’ deviazione sfortunata per il Bari da parte di Mantovani da conclusione da sinistra del Frosinone. Palla sul palo. Poi tutto rientra

74’ cambio Frosinone: Ambrosino esce, dentro Barcella

73’ BONFANTI! 2-0 PER IL BARI! Contropiede per i biancorossi col Frosinone scoperto. Ripartenza di Favilli e assist in area per l’ undici biancorosso che non sbaglia a tu per tu col portiere. E poi cambi: fuori Benali e Favilli, dentro Maiello e Gaston Pereiro.

64’ Frosinone in dieci: fallo di Jeremy Oyono su Favilli. Brutta entrata sull’attaccante.

62’ Tsdjout pericoloso di testa nell’area piccola, salva Radunovic.

61’ corner Bari, palla in area di Benali deviata e successiva conclusione di Maita alle stelle. Cambio Frosinone: fuori Koutsoupias, applaudito, dentro Tsdjout.

58’ doppio cambio per il Bari: fuori Falletti e Bellomo, dentro Bonfanti e Coli Saco.

47’ Rischia il Bari in avvio di ripresa: Obaretin perde palla e nell’area piccola Radunovic salva. Poi lo stesso 55 biancorosso si riscatta e salva su una palla insidiosa poco dopo in area di rigore. Per il Frosinone ci aveva provato Ambrosino.

46’ Riprende il match, via al secondo tempo

18.25 – Squadre in campo per la ripresa del match. Due cambi per gli ospiti: fuori Bettella e Begic, dentro Kvernadze e Cichella.

FINE PRIMO TEMPO: BARI-FROSINONE 1-0.

45’+2: GOL DEL BARI, HA SEGNATO FAVILLI. Spiazzato Cerofolini, conclusione potente e precisa di Favilli. È 1-0.

45’+2: RIGORE PER IL BARI.

45’ concessi due minuti di recupero, ma saranno di più3 fallo su Dorval e check al Var. Forse dentro l’area di rigore. Percussione fermata fallosamente da Bettella.

42’ ci prova anche Darboe, altro tiro telefonato. Nessun tiro nello specchio della porta da parte dei biancorossi.

36’ palla sanguinosa persa da Maita per il Bari e rischio enorme! Frosinone riparte sull’asse Ambrosino-Partipilo ma la conclusione è imprecisa.

32’ va al tiro anche Partipilo, non irresistibile. Para Radunovic agevolmente. Poco prima palla persa da Benali. Intensità bassa al San Nicola.

25’ va al tiro proprio Ambrosino, centrale. Para Radunovic

23’ altro fallo, altro giallo: stavolta Ambrosino, per brutta entrata su Vicari. Gara spezzettata, avara di emozioni sin qui.

17’ punizione di Favilli dalla distanza, alto. Dai trenta metri circa. Ammonito Bettella nel contatto immediatamente precedente che ha portato al fallo.

15’ problemi fisici anche per Pucino: stiramento e impossibilità nel rimanere in campo. Altro cambio forzato per Longo, al suo posto Vicari.

12’ ammonito anche Benali e punizione per il Frosinone. Palla che sbatte sulla barriera.

9’ ammonito Partipilo nel Frosinone: fallo in attacco ai danni di Obaretin.

3’ Dato spettatori presenti: 12.105. Record negativo in campionato da quando il Bari è tornato in B.

2’ Subito una buona occasione per il Bari. Ci prova Favilli a giro dal limite dell’area, sfera alta ma non di molto.

1’ Partiti! Bari in campo con la maglia bianca, Frosinone in tenuta da trasferta gialloblù. La squadra di Longo attacca nel primo tempo da sinistra verso destra dalla visuale della postazione stampa.

17.08 – Raffaele Pucino prende il posto di Lorenco Šimić che ha avuto un problema nel riscaldamento. Cambio dell’ultimo momento per Longo.

17.00 – Terminato il riscaldamento delle due squadre: piove copiosamente al San Nicola, campo pesante. Tra 15 minuti il calcio d’inizio del match.

16.15 – Manca un’ora esatta al calcio d’inizio di Bari-Frosinone. Solo pareggi per la squadra di Longo in questo inizio di 2025, l’obiettivo è trovare la prima vittoria dell’anno solare. In panchina Gaston Pereiro e Bonfanti, di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

BARI-FROSINONE

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Mantovani, Pucino (15’ Vicari), Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali (73’ Maiello), Dorval, Bellomo (58’ Bonfanti), Falletti (58’ Coli Saco), Favilli (73’ Pereiro)

A disp.: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Manzari.

All. M. Longo

Frosinone (3-5-2): Cerofolini, Bettella (46’ Kvernardze), Monterisi, Bracaglia, Oyono J., Koutsoupias (61’ Tadjout), Darboe (82’ Pecorino), Begic (46’Cichella), Oyono A., Ambrosino (74’ Barcella), Partipilo

A disp.: Frattali, Sorrentino, Hegelund, Ghedjemis, Vural, Szyminski, Vanzelli.

All. L. Greco

